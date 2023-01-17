Хохлов Баженко Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Баженко Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1615

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1615

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1630

Сын: Хохлов Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1634

Сын: Хохлов Мирон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1644

Сын: Хохлов Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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