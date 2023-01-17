Хохлов Баженко Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1615
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1615
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1630
Сын: Хохлов Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1634
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1644
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646