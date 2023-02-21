Хохлов Мирон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Мирон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1634

Дата смерти

Между 1702 и 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1634

Отец: Хохлов Баженко Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Хохлов Иван Миронович

Мать ребёнка: Хохлова Акилина Емельяновна

Рождение ребёнка
1681

Сын: Хохлов Борис Миронович

Мать ребёнка: Хохлова Акилина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Акилина Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1702 и 1710
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