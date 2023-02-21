Хохлов Мирон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1634
Дата смертиМежду 1702 и 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1634
Отец: Хохлов Баженко Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1668
Мать ребёнка: Хохлова Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
1681
Мать ребёнка: Хохлова Акилина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1702 и 1710