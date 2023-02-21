Хохлов Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлов Афанасий Андреевич

Хохлов Афанасий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1630

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630

Отец: Хохлов Баженко Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1663

Сын: Хохлов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Хохлов Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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