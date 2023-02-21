Хохлов Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1630
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630
Отец: Хохлов Баженко Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1663
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Хохлов Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678