Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Хохлов Василий Андреевич
Хохлов Василий Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1644
Дата смерти
После 1646
Пол
Мужской
Отец
Хохлов Баженко Павлович
До 1615 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1644
Отец:
Хохлов Баженко Павлович
Мать: не указана
Смерть
После 1646
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия