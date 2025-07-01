Пушкин Александр Александрович
мужской, родился 08.06.1833, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 19.07.1914, Останкино Малое, Каширский уезд, Тульская губерния
МатьЛанская (Гончарова) Наталья Николаевна27.08.1812 г.р.
ОтецПушкин Александр Сергеевич26.05.1799 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Воронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Дочь: Пушкина Софья Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Дочь: Быкова (Пушкина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Сын: Пушкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Дочь: Павлова (Пушкина) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Дочь: Пушкина Анна Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Сын: Пушкин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Сын: Пушкин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Дочь: Пушкина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Дочь: Мезенцова (Пушкина) Вера Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Сын: Пушкин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна
Сын: Пушкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Пушкина (Павлова) Мария Александровна
Дочь: Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Павлова) Мария Александровна