Пушкин Александр Александрович 08.06.1833 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Пушкин Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.06.1833, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 19.07.1914, Останкино Малое, Каширский уезд, Тульская губерния

Мать
Ланская (Гончарова) Наталья Николаевна27.08.1812 г.р.
Отец
Пушкин Александр Сергеевич26.05.1799 г.р.
Супруги
Пушкина (Ланская) Софья Александровна25.08.1838 г.р.
Пушкина (Павлова) Мария Александровна04.12.1852 г.р.
Дети
Воронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна05.08.1859 г.р.
Пушкина Софья Александровна28.06.1860 г.р.
Показать еще 11
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1833

Отец: Пушкин Александр Сергеевич

Мать: Ланская (Гончарова) Наталья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
08.01.1858

Жена: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Венчались в Петербурге в церкви при Пажеском Корпусе.

Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Воронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
28.06.1860

Дочь: Пушкина Софья Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
05.07.1862

Дочь: Быкова (Пушкина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1863

Сын: Пушкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.11.1864

Дочь: Павлова (Пушкина) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
26.04.1866

Дочь: Пушкина Анна Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1868

Сын: Пушкин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
?.06.1870

Сын: Пушкин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1871

Дочь: Пушкина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
19.12.1872

Дочь: Мезенцова (Пушкина) Вера Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
09.06.1874

Сын: Пушкин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Бракосочетание
20.07.1883

Жена: Пушкина (Павлова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1885

Сын: Пушкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Пушкина (Павлова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1890

Дочь: Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Павлова) Мария Александровна

Тула, город Тула, Тульская область

Смерть
19.07.1914
Останкино Малое, Каширский уезд, Тульская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.