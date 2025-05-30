Воронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна
женский, родилась 05.08.1859, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 05.12.1912, Бобруйск, Могилёвская область
ОтецПушкин Александр Александрович08.06.1833 г.р.
МатьПушкина (Ланская) Софья Александровна25.08.1838 г.р.
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Дети
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Сын: Воронцов-Вельяминов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич
Дочь: Клименко (Воронцова-Вельяминова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич
Дочь: Кологривова (Воронцова-Вельяминова) Софья Павловна
Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич
Сын: Воронцов-Вельяминов Михаил Павлович
Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич
Сын: Воронцов-Вельяминов Феодосий Павлович
Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич
Дочь: Воронцова-Вельяминова Вера Павловна
Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич