Воронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна 05.08.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.08.1859, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 05.12.1912, Бобруйск, Могилёвская область

Отец
Пушкин Александр Александрович08.06.1833 г.р.
Мать
Пушкина (Ланская) Софья Александровна25.08.1838 г.р.
Супруги
Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич20.04.1854 г.р.
Дети
Воронцов-Вельяминов Григорий Павлович25.01.1882 г.р.
Клименко (Воронцова-Вельяминова) Мария Павловна10.03.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1859

Отец: Пушкин Александр Александрович

Мать: Пушкина (Ланская) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
25.01.1881

Муж: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Рождение ребёнка
25.01.1882

Сын: Воронцов-Вельяминов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
10.03.1883

Дочь: Клименко (Воронцова-Вельяминова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич

Дубовка, Бобруйский район, Могилёвская область

Рождение ребёнка
11.12.1884

Дочь: Кологривова (Воронцова-Вельяминова) Софья Павловна

Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
29.12.1885

Сын: Воронцов-Вельяминов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич

Бобруйск, Могилёвская область

Рождение ребёнка
13.11.1888

Сын: Воронцов-Вельяминов Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
03.06.1890

Дочь: Воронцова-Вельяминова Вера Павловна

Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич

Смерть
05.12.1912
Бобруйск, Могилёвская область

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