Воронцов-Вельяминов Михаил Павлович 29.12.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронцов-Вельяминов Михаил Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.12.1885, Бобруйск, Могилёвская область

умер 19.06.1951, Ванв

Отец
Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич20.04.1854 г.р.
Мать
Воронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна05.08.1859 г.р.
Супруги
Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна27.11.1881 г.р.
Дети
Воронцов-Вельяминов Георгий Михайлович20.04.1912 г.р.
Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович22.01.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1885

Отец: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич

Мать: Воронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна

Бобруйск, Могилёвская область

Бракосочетание
01.06.1911

Жена: Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна

Рождение ребёнка
20.04.1912

Сын: Воронцов-Вельяминов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна

Бобруйск, Могилёвская область

Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна

Смерть
19.06.1951

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