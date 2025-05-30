Воронцов-Вельяминов Михаил Павлович
мужской, родился 29.12.1885, Бобруйск, Могилёвская область
умер 19.06.1951, Ванв
ОтецВоронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич20.04.1854 г.р.
МатьВоронцова-Вельяминова (Пушкина) Наталия Александровна05.08.1859 г.р.
Супруги
Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна27.11.1881 г.р.
Дети
Воронцов-Вельяминов Георгий Михайлович20.04.1912 г.р.
Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович22.01.1914 г.р.
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Рождение
29.12.1885
Отец: Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич
Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
01.06.1911
Рождение ребёнка
20.04.1912
Сын: Воронцов-Вельяминов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна
Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна
Смерть
19.06.1951