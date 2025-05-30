Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович
мужской, родился 22.01.1914
умер 19.02.1992
ОтецВоронцов-Вельяминов Михаил Павлович29.12.1885 г.р.
МатьВоронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна27.11.1881 г.р.
Супруги
Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна10.08.1909 г.р.
Дети
Бодело (Воронцова-Вельяминова) Ольга Владимировна26.02.1943 г.р.
Воронцов-Вельяминов Михаил Владимирович27.08.1945 г.р.
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Рождение
22.01.1914
Отец: Воронцов-Вельяминов Михаил Павлович
Мать: Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна
Бракосочетание
30.05.1942
Рождение ребёнка
26.02.1943
Дочь: Бодело (Воронцова-Вельяминова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна
Рождение ребёнка
27.08.1945
Сын: Воронцов-Вельяминов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна
город Конкарно, Кемпер, Финистер, Бретань, Французское государство
Смерть
19.02.1992