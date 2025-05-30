Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович 22.01.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.01.1914

умер 19.02.1992

Отец
Воронцов-Вельяминов Михаил Павлович29.12.1885 г.р.
Мать
Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна27.11.1881 г.р.
Супруги
Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна10.08.1909 г.р.
Дети
Бодело (Воронцова-Вельяминова) Ольга Владимировна26.02.1943 г.р.
Воронцов-Вельяминов Михаил Владимирович27.08.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1914

Отец: Воронцов-Вельяминов Михаил Павлович

Мать: Воронцова-Вельяминова (Богуславская) Евгения Самойловна

Бракосочетание
30.05.1942

Жена: Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна

Рождение ребёнка
26.02.1943

Дочь: Бодело (Воронцова-Вельяминова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна

Рождение ребёнка
27.08.1945

Сын: Воронцов-Вельяминов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна

город Конкарно, Кемпер, Финистер, Бретань, Французское государство

Смерть
19.02.1992

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