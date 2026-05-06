Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна
женский, родилась 10.08.1909, Москва, город федерального значения Москва
умерла 25.04.1994
Супруги
Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович22.01.1914 г.р.
Дети
Бодело (Воронцова-Вельяминова) Ольга Владимировна26.02.1943 г.р.
Воронцов-Вельяминов Михаил Владимирович27.08.1945 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.05.1942
Рождение ребёнка
26.02.1943
Дочь: Бодело (Воронцова-Вельяминова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
27.08.1945
город Конкарно, Кемпер, Финистер, Бретань, Французское государство
Смерть
25.04.1994