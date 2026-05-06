Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна 10.08.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Воронцова-Вельяминова (Ненюкова) Нина Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.08.1909, Москва, город федерального значения Москва

умерла 25.04.1994

Супруги
Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович22.01.1914 г.р.
Дети
Бодело (Воронцова-Вельяминова) Ольга Владимировна26.02.1943 г.р.
Воронцов-Вельяминов Михаил Владимирович27.08.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
30.05.1942

Муж: Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
26.02.1943

Дочь: Бодело (Воронцова-Вельяминова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
27.08.1945

Сын: Воронцов-Вельяминов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Воронцов-Вельяминов Владимир Михайлович

город Конкарно, Кемпер, Финистер, Бретань, Французское государство

Смерть
25.04.1994

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