Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна 16.08.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.08.1890, Тула, город Тула, Тульская область

умерла 14.08.1943, Ницца

Отец
Пушкин Александр Александрович08.06.1833 г.р.
Мать
Пушкина (Павлова) Мария Александровна04.12.1852 г.р.
Супруги
Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич1892 г.р.
Дети
Фон Дер Розенмайер Светлана Николаевна17.02.1923 г.р.
Фон Дер Розенмайер Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1890

Отец: Пушкин Александр Александрович

Мать: Пушкина (Павлова) Мария Александровна

Тула, город Тула, Тульская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Дер Розенмайер Александр Николаевич

Отец ребёнка: Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич

Бракосочетание
22.11.1921

Муж: Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
17.02.1923

Дочь: Фон Дер Розенмайер Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич

Смерть
14.08.1943

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