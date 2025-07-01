Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна
женский, родилась 16.08.1890, Тула, город Тула, Тульская область
умерла 14.08.1943, Ницца
ОтецПушкин Александр Александрович08.06.1833 г.р.
МатьПушкина (Павлова) Мария Александровна04.12.1852 г.р.
Супруги
Дети
Фон Дер Розенмайер Светлана Николаевна17.02.1923 г.р.
Фон Дер Розенмайер Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1890
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Дер Розенмайер Александр Николаевич
Отец ребёнка: Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич
Бракосочетание
22.11.1921
Рождение ребёнка
17.02.1923
Дочь: Фон Дер Розенмайер Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич
Смерть
14.08.1943