Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1892

умер Около 1933

Супруги
Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна16.08.1890 г.р.
Дети
Фон Дер Розенмайер Светлана Николаевна17.02.1923 г.р.
Фон Дер Розенмайер Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Дер Розенмайер Александр Николаевич

Мать ребёнка: Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна

Бракосочетание
22.11.1921

Жена: Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна

Рождение ребёнка
17.02.1923

Дочь: Фон Дер Розенмайер Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна

Смерть
Около 1933

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