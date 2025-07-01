Фон Дер Розенмайер Николай Алексеевич
мужской, родился 1892
умер Около 1933
Супруги
Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна16.08.1890 г.р.
Дети
Фон Дер Розенмайер Светлана Николаевна17.02.1923 г.р.
Фон Дер Розенмайер Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Дер Розенмайер Александр Николаевич
Мать ребёнка: Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна
Бракосочетание
22.11.1921
Рождение ребёнка
17.02.1923
Дочь: Фон Дер Розенмайер Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Фон Дер Розенмайер (Пушкина) Елена Александровна
Смерть
Около 1933