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Семён Борисов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Борис

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1851

Жена: Евдокия Константинова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья (Ксения) Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Константинова

Рождение ребёнка
13.01.1864

Сын: Павел Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Бурехин Даниил Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1867

Сын: Бурехин Харитон Семёнович

Мать ребёнка: Евдокия Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.04.1869

Сын: Бурыкин Артемон (Артемий) Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1874

Дочь: Агрипина Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1883
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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