Семён Борисов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1851
Жена: Евдокия Константинова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья (Ксения) Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Константинова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Константинова
Рождение ребёнка
13.01.1864
Сын: Павел Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Константинова
Рождение ребёнка
До 1865
Мать ребёнка: Евдокия Константинова
Рождение ребёнка
25.09.1867
Сын: Бурехин Харитон Семёнович
Мать ребёнка: Евдокия Константинова
Рождение ребёнка
12.04.1869
Сын: Бурыкин Артемон (Артемий) Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Константинова
Рождение ребёнка
18.06.1874
Дочь: Агрипина Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Константинова
Смерть
1883