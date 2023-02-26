Евдокия Константинова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1851
Муж: Семён Борисов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья (Ксения) Семёнова
Отец ребёнка: Семён Борисов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Борисов
Рождение ребёнка
13.01.1864
Сын: Павел Семёнов
Отец ребёнка: Семён Борисов
Рождение ребёнка
До 1865
Отец ребёнка: Семён Борисов
Рождение ребёнка
25.09.1867
Сын: Бурехин Харитон Семёнович
Отец ребёнка: Семён Борисов
Рождение ребёнка
12.04.1869
Сын: Бурыкин Артемон (Артемий) Семёнов
Отец ребёнка: Семён Борисов
Рождение ребёнка
18.06.1874
Дочь: Агрипина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Борисов
Смерть
Неизвестно