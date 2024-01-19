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Бурехин Харитон Семёнович

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1867

Отец: Семён Борисов

Мать: Евдокия Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.04.1902

Дочь: Ирина Харитонова

Мать ребёнка: Бурехина Василиса (Васса) Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.12.1904

Дочь: Анисия Харитонова

Мать ребёнка: Бурехина Василиса (Васса) Константинова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
До ?.04.1939
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурехина Василиса (Васса) Константинова

Смерть
Неизвестно
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