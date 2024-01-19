Бурехин Харитон Семёнович
Место рождения
Дата рождения25.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1867
Отец: Семён Борисов
Мать: Евдокия Константинова
Рождение ребёнка
06.04.1902
Дочь: Ирина Харитонова
Мать ребёнка: Бурехина Василиса (Васса) Константинова
Рождение ребёнка
28.12.1904
Дочь: Анисия Харитонова
Мать ребёнка: Бурехина Василиса (Васса) Константинова
Место жительства
До ?.04.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно