Труфанов (Труфанов) Виталий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Труфаниха Бабка
Рождение ребёнка
23.02.1940
Дочь: Труфанова Елена Витальевна
Мать ребёнка: Борзова Валентина Кузьминична
Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.05.1946
Сын: Борзов Валерий Витальевич
Мать ребёнка: Борзова Валентина Кузьминична
Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борзова Валентина Кузьминична
Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
Неизвестно