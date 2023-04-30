Труфанов (Труфанов) Виталий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанов (Труфанов) Виталий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1940 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Труфаниха Бабка

Рождение ребёнка
23.02.1940

Дочь: Труфанова Елена Витальевна

Мать ребёнка: Борзова Валентина Кузьминична

Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.05.1946

Сын: Борзов Валерий Витальевич

Мать ребёнка: Борзова Валентина Кузьминична

Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзова Валентина Кузьминична

Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
Неизвестно
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