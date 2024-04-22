Махиня (Парамонова) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения11.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977
Рождение ребёнка
27.12.1997
Отец ребёнка: Махиня Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
06.01.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махиня Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
20.06.2001
Сын: Махиня Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Махиня Михаил Владимирович