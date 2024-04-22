Махиня (Парамонова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махиня (Парамонова) Ирина Александровна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

11.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977

Отец: Парамонов Александр Анатольевич

Мать: Парамонова Ольга Владимировна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.12.1997

Сын: Махиня Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Махиня Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
06.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махиня Михаил Владимирович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.2001

Сын: Махиня Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Махиня Михаил Владимирович

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