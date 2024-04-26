Махиня Михаил Владимирович
Место рождениясело Усакла Грачёвский р-он
Дата рождения14.10.1977
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1977
Отец: Махиня Владимир Степанович
Мать: Махиня Вера Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1997
Мать ребёнка: Махиня (Парамонова) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
06.01.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махиня (Парамонова) Ирина Александровна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.2001
Сын: Махиня Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Махиня (Парамонова) Ирина Александровна