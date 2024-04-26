Махиня Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махиня Михаил Владимирович

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Место рождения

село Усакла Грачёвский р-он

Дата рождения

14.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1977

Отец: Махиня Владимир Степанович

Мать: Махиня Вера Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.1997

Сын: Махиня Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Махиня (Парамонова) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
06.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махиня (Парамонова) Ирина Александровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.2001

Сын: Махиня Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Махиня (Парамонова) Ирина Александровна

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