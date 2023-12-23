Парамонов Александр Анатольевич
Место рождениясело Кара яб Марыйская область
Дата рождения13.06.1955
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1955
село Кара яб Марыйская область
Бракосочетание
31.12.1975
Рождение ребёнка
11.05.1977
Дочь: Махиня Ирина Александровна
Мать ребёнка: Парамонова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
25.05.1982
Сын: Парамонов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Парамонова Ольга Владимировна
Аягуз