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Парамонов Александр Анатольевич

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Место рождения

село Кара яб Марыйская область

Дата рождения

13.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1955

Отец: Парамонов Анатолий Иванович

Мать: Парамонова Мария Егоровна

село Кара яб Марыйская область
Бракосочетание
31.12.1975

Жена: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.05.1977

Дочь: Махиня Ирина Александровна

Мать ребёнка: Парамонова Ольга Владимировна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1982

Сын: Парамонов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Парамонова Ольга Владимировна

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