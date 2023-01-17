Гусев Константин Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Осип Иванович
Мать: Гусева Ольга Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
супругу звали Полина, жила в Ленинграде. Пережила и мужа и двоих сыновей. Сыновья Вячеслав и Виктор погибли с разницей в 9 дней... Мечта найти их родственников, получить подробности жизни этих замеча... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Константин погиб в ВОВ, но сведений об этом пока не найдено.