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Гусев Константин Иосифович

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Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Осип Иванович

Мать: Гусева Ольга Михеевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

супругу звали Полина, жила в Ленинграде. Пережила и мужа и двоих сыновей. Сыновья Вячеслав и Виктор погибли с разницей в 9 дней... Мечта найти их родственников, получить подробности жизни этих замеча... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Константин погиб в ВОВ, но сведений об этом пока не найдено.
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