Гусев Вячеслав Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Вячеслав Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Константин Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Константин Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

внук Полины и Константина, даты его рождения нет, подробностей биографии тоже. у него есть сестра Марина.
Смерть
Неизвестно
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