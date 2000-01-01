Гусев Вячеслав Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Константин Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Константин Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
внук Полины и Константина, даты его рождения нет, подробностей биографии тоже. у него есть сестра Марина.
Смерть
Неизвестно