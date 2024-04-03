Макаров Ххх Сергей Семенович 23.06.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Ххх Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1906

Отец: Макаров Семен Егоров

Мать: Макарова Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Макаров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна

с. Змеевка
Рождение ребёнка
09.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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