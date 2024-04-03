Макаров Ххх Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1906
Отец: Макаров Семен Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Макаров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна
с. Змеевка
Рождение ребёнка
09.04.1931
Рождение ребёнка
15.08.1934
Рождение ребёнка
14.08.1937
Смерть
Неизвестно