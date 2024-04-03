Макаров Александр Сергеевич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Александр Сергеевич

Место рождения

с. Змеевка

Дата рождения

1925

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Макаров Ххх Сергей Семенович

Мать: Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна

с. Змеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
Львов

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