Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна 27.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1907

Дата смерти

18.10.1991

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907

Отец: Семин Михаил Иванович

Мать: Семина(Обоева) (Обоева) Евдокия Николаевна (Архиповна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Ххх Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Макаров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Ххх Сергей Семенович

с. Змеевка
Рождение ребёнка
09.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Ххх Сергей Семенович

Рождение ребёнка
15.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Ххх Сергей Семенович

Рождение ребёнка
14.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Ххх Сергей Семенович

Смерть
18.10.1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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