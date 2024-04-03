Макарова(Семина) (Семина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1907
Дата смерти18.10.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Макаров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Макаров Ххх Сергей Семенович
с. Змеевка
Рождение ребёнка
09.04.1931
Рождение ребёнка
15.08.1934
Рождение ребёнка
14.08.1937
Смерть
18.10.1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.