Макарова Анастасия Федоровна
Место рожденияпос.Ольшаник приход Б.Снежетка
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Федотов Федор
Мать: ?
пос.Ольшаник приход Б.Снежетка
Бракосочетание
09.?.1888
Муж: Макаров Семен Егоров
Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.05.1894
Отец ребёнка: Макаров Семен Егоров
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бахарева (Макарова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Макаров Семен Егоров
Рождение ребёнка
23.06.1906
Сын: Макаров Ххх Сергей Семенович
Отец ребёнка: Макаров Семен Егоров
Смерть
Неизвестно