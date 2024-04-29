Макарова Анастасия Федоровна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Анастасия Федоровна

Макарова Анастасия Федоровна

Место рождения

пос.Ольшаник приход Б.Снежетка

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Федотов Федор

Мать: ?

пос.Ольшаник приход Б.Снежетка
Бракосочетание
09.?.1888

Муж: Макаров Семен Егоров

Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.05.1894

Сын: Макаров Семен Семенов

Отец ребёнка: Макаров Семен Егоров

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бахарева (Макарова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Макаров Семен Егоров

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Макаров Ххх Сергей Семенович

Отец ребёнка: Макаров Семен Егоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.