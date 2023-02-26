Ерашкова Гликерия Гаврилова
Место рожденияд.Неговка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев
Рождение ребёнка
06.06.1914
Дочь: Антонина Никифорова
Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Смерть
Неизвестно