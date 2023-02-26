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Ерашкова Гликерия Гаврилова

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Место рождения

д.Неговка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: ?

Мать: ?

д.Неговка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Ерашков Никифор Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Антонина Никифорова

Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ерашков Илья Никифоров

Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ерашков Петр Никифорович

Отец ребёнка: Ерашков Никифор Еремеев

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Смерть
Неизвестно
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