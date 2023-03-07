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Ерашков Никифор Еремеев

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1878

Отец: Ерашков Еремей Лукьянов

Мать: Марфа ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Ерашкова Гликерия Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Антонина Никифорова

Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ерашков Илья Никифоров

Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ерашков Петр Никифорович

Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерашкова Дария Стефанова

Смерть
Неизвестно
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