Ерашков Никифор Еремеев
Место рождения
Дата рождения13.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
13.03.1878
Отец: Ерашков Еремей Лукьянов
Мать: Марфа ст.
Бракосочетание
04.02.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
06.06.1914
Дочь: Антонина Никифорова
Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Ерашкова Гликерия Гаврилова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерашкова Дария Стефанова
Смерть
Неизвестно