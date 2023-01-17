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Зайцев Михаил Васильевич

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Место рождения

Выползово, 443543, Россия

Дата рождения

07.11.1937

Дата смерти

05.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937

Отец: Зайцев Василий Афанасьевич

Мать: Зайцева Елена Андреевна

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
03.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1961

Сын: Зайцев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Зинаида Андреевна

Смерть
05.11.1984
Самара, Самара, Самарская область
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