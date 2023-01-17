Зайцев Михаил Васильевич
Место рожденияВыползово, 443543, Россия
Дата рождения07.11.1937
Дата смерти05.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
03.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1961
Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
10.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1984