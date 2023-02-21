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Зайцев Василий Афанасьевич

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Место рождения

Выползово, 443543, Россия

Дата рождения

15.01.1915

Дата смерти

10.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915

Отец: Зайцев Афанасий Иванович

Мать: Зайцева Евдокия Сидоровна

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1937

Сын: Зайцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева Елена Андреевна

Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Елена Андреевна

Смерть
10.12.1941
Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н, д. Верхние Лужки
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н, д. Верхние Лужки
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