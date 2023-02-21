Зайцев Василий Афанасьевич
Место рожденияВыползово, 443543, Россия
Дата рождения15.01.1915
Дата смерти10.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1937
Мать ребёнка: Зайцева Елена Андреевна
Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Елена Андреевна
Смерть
10.12.1941
Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н, д. Верхние Лужки
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н, д. Верхние Лужки