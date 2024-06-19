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Акилина Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.10.1890

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феодор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Егор Корнилов

Рождение ребёнка
05.01.1834

Дочь: (Белова) Татьяна

Отец ребёнка: Белов Егор Корнилов

Рождение ребёнка
29.12.1834

Сын: Белов Иван Егорович

Отец ребёнка: Белов Егор Корнилов

Рождение ребёнка
27.03.1836

Сын: Белов Георгий Егоров

Отец ребёнка: Белов Егор Корнилов

Смерть
23.10.1890

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