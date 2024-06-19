Акилина Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.10.1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Феодор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Егор Корнилов
Рождение ребёнка
05.01.1834
Дочь: (Белова) Татьяна
Отец ребёнка: Белов Егор Корнилов
Рождение ребёнка
29.12.1834
Сын: Белов Иван Егорович
Отец ребёнка: Белов Егор Корнилов
Рождение ребёнка
27.03.1836
Сын: Белов Георгий Егоров
Отец ребёнка: Белов Егор Корнилов
Смерть
23.10.1890