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Белов Егор Корнилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Корнил Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Феодорова

Рождение ребёнка
05.01.1834

Дочь: (Белова) Татьяна

Мать ребёнка: Акилина Феодорова

Рождение ребёнка
29.12.1834

Сын: Белов Иван Егорович

Мать ребёнка: Акилина Феодорова

Рождение ребёнка
27.03.1836

Сын: Белов Георгий Егоров

Мать ребёнка: Акилина Феодорова

Смерть
28.06.1873

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