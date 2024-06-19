Белов Егор Корнилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.06.1873
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Корнил Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Феодорова
Рождение ребёнка
05.01.1834
Дочь: (Белова) Татьяна
Мать ребёнка: Акилина Феодорова
Рождение ребёнка
29.12.1834
Сын: Белов Иван Егорович
Мать ребёнка: Акилина Феодорова
Рождение ребёнка
27.03.1836
Сын: Белов Георгий Егоров
Мать ребёнка: Акилина Феодорова
Смерть
28.06.1873