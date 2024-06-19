Белов Иван Егорович 29.12.1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1834

Дата смерти

11.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1834

Отец: Белов Егор Корнилов

Мать: Акилина Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Белова) Акилина Трофимовна

Рождение ребёнка
07.09.1855

Сын: Белов Иван Иванович

Мать ребёнка: (Белова) Акилина Трофимовна

Рождение ребёнка
15.08.1857

Сын: Белов Василий Иванов

Мать ребёнка: (Белова) Акилина Трофимовна

Рождение ребёнка
14.06.1859

Сын: Белов Петр Иванович

Мать ребёнка: (Белова) Акилина Трофимовна

Рождение ребёнка
01.03.1862

Сын: Белов Герасим Иванович

Мать ребёнка: (Белова) Акилина Трофимовна

Смерть
11.12.1880

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