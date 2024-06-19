Белов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1834
Дата смерти11.12.1880
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1834
Отец: Белов Егор Корнилов
Мать: Акилина Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1855
Сын: Белов Иван Иванович
Мать ребёнка: (Белова) Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
15.08.1857
Сын: Белов Василий Иванов
Мать ребёнка: (Белова) Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
14.06.1859
Сын: Белов Петр Иванович
Мать ребёнка: (Белова) Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
01.03.1862
Мать ребёнка: (Белова) Акилина Трофимовна
Смерть
11.12.1880