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Зуев Иван Прокофьевич

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

19.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1887 ст.

Отец: Зуев Прокофий Ануфриевич

Мать: Зуева Ульяна Федотовна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Жена: Зуева Пелагея Михайловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1914 ст.

Дочь: Зуева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Зуева Пелагея Михайловна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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