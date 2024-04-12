Зуев Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1887 ст.
Отец: Зуев Прокофий Ануфриевич
Мать: Зуева Ульяна Федотовна
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Жена: Зуева Пелагея Михайловна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1914 ст.
Дочь: Зуева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Зуева Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно