Зуева Ульяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.12.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.
Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич
Рождение ребёнка
15.11.1879 ст.
Сын: Зуев Григорий Прокофьевич
Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич
Рождение ребёнка
18.03.1882 ст.
Дочь: Зуева Ефимия Прокофьевна
Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1892 ст.