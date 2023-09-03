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Зуева Ульяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.12.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Сын: Зуев Кузьма Прокофьевич

Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Сын: Зуев Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1879 ст.

Сын: Зуев Григорий Прокофьевич

Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1882 ст.

Дочь: Зуева Ефимия Прокофьевна

Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.

Сын: Зуев Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Зуев Прокофий Ануфриевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Прокофий Ануфриевич

Смерть
21.12.1892 ст.
Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
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