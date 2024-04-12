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Зуев Прокофий Ануфриевич

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

02.10.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Сын: Зуев Кузьма Прокофьевич

Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Сын: Зуев Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1879 ст.

Сын: Зуев Григорий Прокофьевич

Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1882 ст.

Дочь: Зуева Ефимия Прокофьевна

Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.

Сын: Зуев Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Ульяна Федотовна

Смерть
02.10.1914 ст.
Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
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