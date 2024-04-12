Зуев Прокофий Ануфриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти02.10.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.
Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна
Рождение ребёнка
15.11.1879 ст.
Сын: Зуев Григорий Прокофьевич
Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна
Рождение ребёнка
18.03.1882 ст.
Дочь: Зуева Ефимия Прокофьевна
Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.
Мать ребёнка: Зуева Ульяна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Ульяна Федотовна
Смерть
02.10.1914 ст.