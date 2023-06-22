Зуева (Севастьянова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1889 ст.
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1914 ст.
Дочь: Зуева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Зуев Иван Прокофьевич
Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно