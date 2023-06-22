Зуева (Севастьянова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Севастьянова) Пелагея Михайловна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1889 ст.

Отец: Севастьянов Михаил Изотович

Мать: Севастьянова Евдокия Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Муж: Зуев Иван Прокофьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1914 ст.

Дочь: Зуева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Зуев Иван Прокофьевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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