Севастьянов Михаил Изотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Севастьянов Изот Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1886 ст.
Дочь: Чубарешко Ксенья Михайловна
Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.
Дочь: Семёнова Устиния Михайловна
Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.
Дочь: Зуева Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1894 ст.
Сын: Севастьянов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.
Дочь: Севастьянова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.
Дочь: Севастьянова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно