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Севастьянов Михаил Изотович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Севастьянов Изот Фёдорович

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Севастьянова Евдокия Ивановна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1886 ст.

Дочь: Чубарешко Ксенья Михайловна

Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.

Дочь: Семёнова Устиния Михайловна

Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.

Дочь: Зуева Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1894 ст.

Сын: Севастьянов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.

Дочь: Севастьянова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.

Дочь: Севастьянова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Севастьянова Евдокия Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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