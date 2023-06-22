Севастьянова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьянова Евдокия Ивановна

Севастьянова Евдокия Ивановна

Место рождения

Ровное, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровное, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Севастьянов Михаил Изотович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1886 ст.

Дочь: Чубарешко (Севастьянова) Ксенья Михайловна

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.

Дочь: Семёнова (Севастьянова) Устиния Михайловна

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.

Дочь: Зуева (Севастьянова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1894 ст.

Сын: Севастьянов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.

Дочь: Севастьянова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.

Дочь: Севастьянова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.