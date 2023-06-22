Севастьянова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1886 ст.
Дочь: Чубарешко (Севастьянова) Ксенья Михайловна
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.
Дочь: Семёнова (Севастьянова) Устиния Михайловна
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.
Дочь: Зуева (Севастьянова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович
Рождение ребёнка
05.10.1894 ст.
Сын: Севастьянов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович
Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.
Дочь: Севастьянова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.
Дочь: Севастьянова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Изотович
Смерть
Неизвестно