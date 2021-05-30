Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна
Место рожденияМосква
Дата рождения28.04.1929
Дата смерти30.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-энергетик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марьин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марьин Владимир Васильевич
Смерть
30.05.2021
Причина смерти: старость