Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна

Место рождения

Москва

Дата рождения

28.04.1929

Дата смерти

30.05.2021

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1929

Отец: Мартынов Фёдор Иванович

Мать: Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьин Владимир Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-энергетик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марьин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марьин Владимир Васильевич

Смерть
30.05.2021
Причина смерти: старость

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