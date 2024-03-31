Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна
Место рожденияБелебей
Дата рождения21.09.1906
Дата смерти12.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906
Работа или профессия
Неизвестно
учитель физики и астрономии в школе
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1927
Хамовнический ЗАГС гор. Москвы
Рождение ребёнка
28.04.1929
Дочь: Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартынов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Мартынов Ванадий Фёдорович
Отец ребёнка: Мартынов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1935
Отец ребёнка: Мартынов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1941
Дочь: (Мартынова) Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартынов Фёдор Иванович
Смерть
12.09.1965
Причина смерти: cancer