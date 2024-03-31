Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

21.09.1906

Дата смерти

12.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906

Отец: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Мать: (Милованова) Евгения Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель физики и астрономии в школе
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1927

Муж: Мартынов Фёдор Иванович

Хамовнический ЗАГС гор. Москвы
Рождение ребёнка
28.04.1929

Дочь: Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Мартынов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Мартынов Ванадий Фёдорович

Отец ребёнка: Мартынов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1935

Сын: Мартынов Юрий Фёдорович

Отец ребёнка: Мартынов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1941

Дочь: (Мартынова) Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Мартынов Фёдор Иванович

Смерть
12.09.1965
Причина смерти: cancer

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