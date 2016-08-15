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Марьин Владимир Васильевич

Место рождения

Ставрополь

Дата рождения

30.09.1929

Дата смерти

15.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1929

Отец: Марьин Василий Тимофеевич

Мать: Марьина (Булгакова) Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-энергетик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна

Смерть
15.08.2016

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