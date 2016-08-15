Марьин Владимир Васильевич
Место рожденияСтаврополь
Дата рождения30.09.1929
Дата смерти15.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-энергетик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна
Смерть
15.08.2016