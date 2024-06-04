Широков Пахом Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: (Широкова) Оксинья Пахомова
Мать ребёнка: Широкова Авдотья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: (Широкова) Окулина Пахомова
Мать ребёнка: Широкова Авдотья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Широков Иван (Ст) Пахомов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Широков Иван (Мл) Пахомов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1754