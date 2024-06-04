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Широков Пахом Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Широков Григорий Ларионов

Мать: Широкова Анисья (Анна?) Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Авдотья Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: (Широкова) Оксинья Пахомова

Мать ребёнка: Широкова Авдотья Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: (Широкова) Окулина Пахомова

Мать ребёнка: Широкова Авдотья Кузьмина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Широков Иван (Ст) Пахомов

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Широков Иван (Мл) Пахомов

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1754
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

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