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Широков Григорий Ларионов

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Место рождения

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1657

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1657

Отец: Широков Ларион (Ларка Лазарка) Моисеев

Мать: не указана

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Широков Пахом Григорьев

Мать ребёнка: Широкова Анисья (Анна?) Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Анисья (Анна?) Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1728
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
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