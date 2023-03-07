Широкова Авдотья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова Авдотья Кузьмина

Широкова Авдотья Кузьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Оксинья Пахомова

Отец ребёнка: Широков Пахом Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Окулина Пахомова

Отец ребёнка: Широков Пахом Григорьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Пахом Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close