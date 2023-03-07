Широков Иван (ст) Пахомов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Широков Пахом Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1754
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Широкова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Широкова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Широкова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Широков Ипат Иванов
Мать ребёнка: Широкова Афимья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Афимья Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762