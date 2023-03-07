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Широков Иван (ст) Пахомов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Широков Пахом Григорьев

Мать: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1754

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Широкова Афимья Никитина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Широкова Афимья Никитина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Широков Ярофей Иванов

Мать ребёнка: Широкова Афимья Никитина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Широков Ипат Иванов

Мать ребёнка: Широкова Афимья Никитина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Афимья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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