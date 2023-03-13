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Рябовъ Михаилъ

Место рождения

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Рябовъ Абросимъ

Мать: не указана

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябовъ Хавронья Лаврентьева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Рябовъ Лаврентий

Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Рябовъ Василий

Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Рябовъ Гаврила

Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рябовъ Павелъ

Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Рябовъ Иванъ

Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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