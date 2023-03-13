Рябовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Рябовъ Абросимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Рябовъ Лаврентий
Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рябовъ Василий
Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Рябовъ Гаврила
Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рябовъ Павелъ
Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Рябовъ Иванъ
Мать ребёнка: Рябовъ Хавронья Лаврентьева