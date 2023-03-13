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Рябовъ Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Рябовъ Михаилъ

Мать: Рябовъ Хавронья Лаврентьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Рябова Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Рябовъ Матвей

Мать ребёнка: Рябова Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Рябова Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Рябовъ Иванъ

Мать ребёнка: Рябова Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Рябова Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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