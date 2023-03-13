Рябовъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Рябовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Рябова Марина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Рябовъ Матвей
Мать ребёнка: Рябова Марина
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Рябова Марина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рябовъ Иванъ
Мать ребёнка: Рябова Марина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Рябова Марина