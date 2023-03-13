Рябовъ Хавронья Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябовъ Хавронья Лаврентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Рябовъ Лаврентий

Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Рябовъ Василий

Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Рябовъ Гаврила

Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рябовъ Павелъ

Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Рябовъ Иванъ

Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябовъ Михаилъ

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