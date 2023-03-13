Рябовъ Хавронья Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Рябовъ Лаврентий
Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рябовъ Василий
Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Рябовъ Гаврила
Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рябовъ Павелъ
Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Рябовъ Иванъ
Отец ребёнка: Рябовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябовъ Михаилъ