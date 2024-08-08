Нохрин Поликарп Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
04.10.1897
Мать ребёнка: Нохрина (Школдина) Васса Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Нохрина Вера Поликарповна
Мать ребёнка: Нохрина (Школдина) Васса Николаевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: Нохрина Татьяна Поликарповна
Мать ребёнка: Нохрина (Школдина) Васса Николаевна
1906г. МК с Спирино Д-156, оп.1, д.3350
Рождение ребёнка
07.07.1908
Дочь: Нохрина Елена Поликарповна
Мать ребёнка: Нохрина (--) Фавста Пантилеевна
41 33 54 95
Рождение ребёнка
1915
Сын: Нохрин Александр Поликарпович
Мать ребёнка: Нохрина -- Анна Емельянова
Смерть
Неизвестно