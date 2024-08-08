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Нохрин Поликарп Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Нохрин Степан Васильевич

Мать: Нохрина -- Зиновья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нохрина (--) Фавста Пантилеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нохрина -- Анна Емельянова

Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Нохрина (Школдина) Васса Николаевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Нохрин Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Нохрина (Школдина) Васса Николаевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Нохрина Вера Поликарповна

Мать ребёнка: Нохрина (Школдина) Васса Николаевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: Нохрина Татьяна Поликарповна

Мать ребёнка: Нохрина (Школдина) Васса Николаевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1906г. МК с Спирино Д-156, оп.1, д.3350
Рождение ребёнка
07.07.1908

Дочь: Нохрина Елена Поликарповна

Мать ребёнка: Нохрина (--) Фавста Пантилеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
41 33 54 95
Рождение ребёнка
1915

Сын: Нохрин Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Нохрина -- Анна Емельянова

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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