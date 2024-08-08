Нохрина (--) Фавста Пантилеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНохрина (--) Фавста Пантилеевна

Нохрина (--) Фавста Пантилеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нохрин Поликарп Степанович

Рождение ребёнка
07.07.1908

Дочь: Нохрина Елена Поликарповна

Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
41 33 54 95
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.