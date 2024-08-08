Нохрина (--) Фавста Пантилеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1908
Дочь: Нохрина Елена Поликарповна
Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
41 33 54 95
Смерть
Неизвестно