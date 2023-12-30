Нохрина -- Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нохрина -- Анна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нохрин Поликарп Степанович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нохрин Александр Поликарпович

Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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